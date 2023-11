Cruzeiro do Sul faz 400 atendimentos de saúde às margens do Rio Juruá

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Cruzeiro do Sul garantiu atendimento médico e odontológico para 400 ribeirinhos, catraeiros e estivadores no porto do município, às margens do Rio Juruá, nessa terça-feira (14).

As ações fazem parte das atividades do Novembro Azul, por meio da Campanha “Jogue Certo”.

Marisson de Souza teve acesso a uma consulta médica e já saiu com seu pedido de ultrassonografia agendado. “Muito bom o atendimento realizado aqui na beira do rio e eu fui atendido de forma rápida e já estou liberado. Agendei outros exames para me cuidar”, contou.

“Investir em saúde preventiva é trazer mais dignidade e vida às famílias cruzeirenses, como estamos fazendo aqui. Estaremos durante todo esse mês realizando inúmeras atividades de saúde voltadas para cuidar do homem”, destacou Zequinha, que na última segunda-feira, 13, acompanhou ação similar na sede do Deracre, onde foram realizados mais de 500 atendimentos.