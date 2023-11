Presidente da Aleac e gestor da Seict se reúnem na Federação das Indústrias do Ceará

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O deputado Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), e o Secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, participaram nessa segunda-feira, 13, de uma reunião na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). O encontro teve como foco a apresentação do projeto de energia Verde Cearense, com destaque para o papel crucial do hidrogênio como combustível na busca por um futuro neutro em carbono.

Durante a reunião, o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, falou também sobre o Observatório das Indústrias, reconhecido como um dos maiores centros de dados do país, com a missão de construir e articular conhecimento para impulsionar o desenvolvimento econômico não apenas no Ceará, mas em toda a região Nordeste e Brasil.

Cavalcante expressou sua satisfação com a presença dos representantes acreanos, destacando a colaboração entre as entidades.

Assurbanipal Mesquita enfatizou, durante o encontro, a importância do compartilhamento de informações e as parcerias entres os dois estados.

Já Luiz Gonzaga destacou a importância do encontro para o desenvolvimento do Acre e do Ceará, ressaltando os avanços na área de energia verde. “Esse diálogo e colaboração entre os estados evidenciam um esforço conjunto para enfrentar desafios e promover o desenvolvimento sustentável no Brasil”, afirmou.