Polícia investiga se homem assassinado a tiro em Rondônia é acreano

Investigadores do 9º Distrito Policial, do Distrito de Extrema, na Ponta do Abunã, no Estado de Rondônia, ainda não confirmaram se o jovem assassinado na madrugada desta segunda-feira, 13, na região, era mesmo natural do Acre ou filhos de pais acreanos.

Mauro Henrique Ramos Rodrigues, 28 anos, foi encontrado morto na frente de uma Madeireira, na estrada do Ramal 45, com um tiro de grosso calibre na cabeça. O corpo estava próximo a um automóvel modelo Hyundai de sua propriedade.

A Polícia desconfia que o rapaz tenha sido atraído para o local por alguém em que confiava para ser executado.

A Polícia Civil de Extrema também não informou se Mauro Henrique tinha envolvimento com algo ilícito, o que deverá ser apurado o decorrer as investigações já iniciadas. Ele teria sido visto pela última vez no final da noite de domingo, 12, o que se presume que tenha sido morto na madrugada desta segunda.