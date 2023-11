Morador da Cidade do Povo se forma em arquitetura e consegue desconto de R$ 82 mil em dívida do FIES

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Ian Soares, 28 anos, é mais exemplo no Acre dos benefícios do programa de renegociação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, criado pelo governo federal.

Nascido no bairro 06 de Agosto, na capital acreana, Ian se mudou para a Cidade de Povo após a mãe, empregada doméstica, ganhar, em 2014, uma casa no conjunto habitacional.

Filho de mãe solteira, Ian não teria condições de arcar com as mensalidades e materiais do curso de arquitetura em uma faculdade particular. O FIES foi a salvação para o menino pobre ter condições do tão sonhado diploma de arquiteto e urbanista.

Ocorre que com a pandemia, a mãe precisou deixar o emprego e Ian, tendo que sustentar a casa, não conseguiu pagar as mensalidades do financiamento na Caixa Econômica Federal. O resultado foi o acúmulo de uma dívida de R$ 89 mil.

Ao saber do anúncio do programa de renegociação da dívida, procurou a Caixa e foi surpreendido com os valores. Da cerca de R$ 89 mil devidos, Ian teve perdoado 92% do valor, o que significa R$ 82 mil. O restante, o arquiteto vai pagar em 15 prestações mensais.

“Enfrentei muitas dificuldades para fazer o pagamento do financiamento, por isso esse desconto foi um verdadeiro milagre na minha vida, e é bom demais compartilhar essa conquista com mais pessoas”, explica.

Ian, morador da Cidade do Povo, enaltece que é possível realizar os sonhos que gostaria de compartilhar com mais pessoas essa conquista.

“Meu caso é um exemplo de que vale a pena correr atrás dos sonhos. Onde você nasceu, onde você mora não é determinante para definir uma história. É desafiador, mas é possível superar os obstáculos”, diz Ian.