Familiares fazem ‘vaquinha’ para ajudar diarista que sofreu queimaduras após explosão de botija

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Familiares e amigos da diarista Marsílira da Silva Costa, de 26 anos, criaram uma ‘vaquinha’ para ajudar a diarista e estudante de enfermagem que sofreu queimaduras de 1º e 2º graus após uma botija de gás explodir.

O caso ocorreu na última quarta-feira, 8, no bairro São Francisco, em Rio Branco. Marsílira fazia uma diária no restaurante de uma amiga quando ao fazer a troca de uma botija de gás, houve um vazamento e o gás chegou até o fogo de um dos fogões do local.

Marsílira teve parte do corpo queimado e está internada na UPA do 2º Distrito e passa por dificuldades, já que como não consegue mais fazer suas diárias, não tem condições de comprar a medicação e pagar as parcelas do financiamento de seu curso superior.

Anúncios

“Eu preciso de ajuda e agradeço quem puder ajudar. Preciso comprar medicação e não posso deixar de pagar minhas parcelas e perder a minha bolsa de estudo”, afirma a estudante de enfermagem.

Qualquer quantia pode ser enviada para o PIX 036.350.722-14, que é o CPF da própria Marsílira da Silva Costa.