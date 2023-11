Bocalom torna sem efeito exoneração de todos os comissionados indicados por Lene Petecão

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O prefeito Tião Bocalom deixou claro pelo Diário Oficial desta segunda-feira, 13, que a briga política com os vereadores, principalmente com Lene Petecão (PSD), por conta da não aprovação do pedido de empréstimo de R$$ 340 pela Câmara, é página virada.

Na edição de hoje, o gestor municipal tornou sem efeito as exonerações de indicados pela vereadora que haviam sido demitidos de cargos comissionados na prefeitura em 26 de outubro do ano passado.

Bocalom já havia feito o mesmo com os indicados do vereador Ismael Machado (PSDB) que também tinham sido exonerados e até com Lene Petecão, tornando sem efeito a exoneração de Elias Evangelista, esposo da vereadora, que é diretor de finanças da Emurb.

Veja abaixo a relação de comissionados que tiveram suas exonerações tornadas sem efeito.

Victoria Bezerra Pinho, cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

Gessica Martins da Silva, cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA

João Alves Lopes de Andrade, cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

Edilene da Silva Assunção, cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEME

Maria Dulcilene da Silva Rego, cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Agropecuária – SEAGRO.

José de Souza Ferraz Neto, cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação – SDT

Talita Josana de Souza Pereira, cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA