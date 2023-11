Black Friday antifraude: dicas para empresas e consumidores evitarem perdas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Black Friday é a chance das empresas alavancarem as vendas antes do Natal, mas o alto potencial de transações financeiras pode atrair muitos criminosos interessados em aplicar golpes para lesar companhias e consumidores.

Segundo o Indicador de Tentativas de Fraude, produzido mensalmente pela Serasa Experian, entre janeiro e julho de 2023, o Brasil ultrapassou a marca de 5,6 milhões de investidas fraudulentas que, se fossem bem-sucedidas, teriam resultado em mais de R$ 31,3 bilhões em perdas para as companhias e consumidores.

Se preparar com antecedência e usar ferramentas de autenticação e prevenção a operações golpistas são ações importantes para que os empreendedores possam barrar os mal-intencionados em tempo real.

Anúncios

“Para manter a saúde dos seus negócios e a proteção de seus clientes ao longo de todo o ano, é essencial que as empresas invistam em ambientes e processos seguros. Isso garante que estejam preparadas para enfrentar as tentativas de fraude, dado o aumento na variedade de métodos usados pelos criminosos, como fraudes de identidade, documentos e dispositivos. Não existe uma solução única que possa eliminar todos os riscos, portanto, a estratégia mais eficaz é adotar um sistema de proteção em camadas”, afirma Caio Rocha, Diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian.

Como as empresas podem se proteger?

“Para evitar fraudes, as empresas precisam ter uma estratégia de autenticação contínua que combine camadas de proteção em todas as etapas da jornada, garantindo que o consumidor é quem diz ser”, complementou Rocha.

Além disso, o diretor pontua que também é importante:

Prezar pela autenticação com a mínima fricção na experiência do cliente, deixando os processos ágeis, seguros e sem atrito;

Alertar os clientes sobre os golpes comuns no segmento;

Proteger suas plataformas de pagamento online;

Analisar perfis e comportamentos de consumo com risco;

Confirmar a identidade dos seus usuários a fim de evitar o uso indevido de seus dados por terceiros ou fraudadores;

Contar com soluções que acompanhem a evolução dos golpes, mantendo o consumidor protegido no processo de prevenção à fraude e combinando tecnologia, dados e inteligência.

Como os consumidores podem se proteger?

É importante que os consumidores protejam seus dados, mantendo algumas boas práticas em seu dia a dia, como:

Escolher sites e lojas confiáveis e com boa reputação;

Desconfiar de ofertas muito atrativas;

Ler avaliações e opiniões sobre o produto;

Ter cuidado como golpe do brinde e não fazer pagamentos para entregas não solicitadas;

Ter cuidado com links compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais ou SMS;

Cadastrar suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;

Não fornecer senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;

Não emprestar ou vender seus dados;

Não fazer transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois, o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado;

Incluir suas informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;

Manter os devices atualizados;

Garantir que seus documentos, celulares e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;

Criar senhas seguras e atualizá-las com frequência;

Monitorar o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de qualquer fraude do Pix.

Para estimar o risco de fraudes nas vendas da Black Friday, a Serasa Experian cruzou os dados da projeção da Confi Neotrust, que projeta R$6,92 bilhões em vendas no comércio no período, com a taxa de fraude dos modelos probabilísticos da Datatech.

A Serasa Experian é uma Datatech, líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude.