Há mais de 12 anos, o Centro de Diagnóstico por Imagem (Cedimp) vem ampliando a disponibilidade de exames que possuem alto e baixo custo no estado do Acre surgindo no mercado acreano em 2011 como pioneiro na realização de procedimentos com exames de imagem, ajudando a democratizar esse acesso. Dois anos atrás, investiu no equipamento que, além de melhorar a qualidade nos diagnósticos, oferece mais qualidade de vida aos pacientes: a máquina de Tomografia Computadorizada Multislice de 128 canais.

O equipamento torna o exame mais rápido e com baixo nível de exposição à radiação, o que eleva a precisão e a segurança na realização das análises. O tomógrafo consegue fazer exames de maneira muito mais rápida e cortes milimetricamente mais precisos.

O Centro oferece exames com as especialidades: Radiografia Digital, Radiografia com Contraste, Mamografia Digital, Tomografia Computadorizada Multislice, Ressonância Magnética Nuclear e Ultrassonografia.

Atualmente, há cinco Cedimp’s em funcionamento no Acre, sendo uma nos arredores do Hospital Santa Juliana, uma no bairro Bosque, uma do ‘braço’ público dentro do Pronto-socorro de Rio Branco, uma no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre e mais recentemente, uma inaugurada na segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul.