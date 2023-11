Caos toma conta da educação de Cruzeiro do Sul por falta de professores

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A rede estadual de ensino em Cruzeiro do Sul passa por um momento difícil com a falta de professores de várias disciplinas em muitas escolas. Há casos de escola sem professor desde o início do ano e tem mãe de aluno dando aula e fazendo cotas para pagar professor particular para dar aulas em escola pública. E a dúvida é como o ano letivo será concluído.

Na Escola de Ensino Fundamental São José, que tem 1.215 alunos, as turmas de 6º ano da manhã estão sem professor de história e geografia. “Estamos aguardando lotação da secretaria estadual de Educação. Ontem veio um professor para resolver o problema das turmas da tarde. Vamos organizando estratégia e os alunos chegam mais tarde ou são liberados mais cedo. Tudo depende do horário semanal”, relata a diretora Rosa Mônica.

As mães de alunos do São João, Monalisa e Leontina Lima, chegaram a dar aulas no local, na tentativa de minimizar os problemas na unidade de ensino. “Organizei uma cota para pagar um professor particular e também dei aula porque também sou professora. Fiquei com a turma por 2 dias seguindo o planejamento da escola”, contou Monalisa.

A pedagoga Leontina Lima, que não é dos quadros da Educação do Estado, ajudou a escola, dando aula na sala onde a filha dela estuda. “Eu sou pedagoga e dei aula no segundo ano de Português, Matemática, Geografia e História. Fiz por amor e para a minha filha e as demais crianças não ficarem fora da sala de aula”, contou Leontina.

O Colégio Cristão Cruzeiro está sem professor de matemática desde o início do ano letivo. Na Escola Dom Henrique Ruth a noite já não tem aulas por falta de professor. Nas escolas da zona rural a situação também é preocupante. Não há profissionais de atendimento educacional especializado – AEE e Assistente Educacional.

O que diz a secretaria de Educação do Estado

Por meio da Assessoria de Comunicação, a secretaria de Educação do Estado diz que publicou na edição do Diário Oficial de segunda-feira, 6, a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato dos professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado. A entrega de documentos seguirá até o dia 20 de novembro.

” As convocações continuam. Enquanto tiverem pessoas classificadas em cada uma das diferentes vagas abertas eles devem ser chamados. Para cada edital há um prazo legal a ser cumprido e infelizmente, esse ritmo de convocação acaba sendo lento. Mas todos serão chamados”, destacou a assessoria.

A rede de ensino de Cruzeiro do Sul tem cerca de 600 escolas estaduais.