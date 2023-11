Acre tem previsão de R$ 819 milhões em investimentos de emendas para 2024

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A reunião realizada neste sábado, 11, no auditório do Museu dos Povos Acreanos, onde o senador Alan Rick (União Brasil), coordenador da bancada federal, a deputada federal Socorro Neri (PP), vice-coordenadora, e o deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) receberam os projetos para 2024 do governo do estado, do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública em nome de toda a Bancada terminou com a perspectiva de que o Acre tenha um próximo ano muito promissor.

No encontro, os parlamentares conheceram as prioridades de cada ente para alinhar a destinação das emendas de bancada com as necessidades e ações planejadas.

O governo do estado, por meio da Secretaria de Planejamento, apresentou caderno de propostas com 12 projetos que somam R$ 320 milhões, com priorização, nas emendas de bancada, de projetos dentro dos eixos Cidadania e Segurança, Economia e Agronegócio, Gestão Institucional, Infraestrutura para Desenvolvimento e Meio Ambiente.

O governador Gladson Cameli aproveitou o encontro para pedir que os parlamentares destinem recursos para a conclusão do Anel Viário de Brasiléia, cujas obras estão paralisadas há algum tempo.

“Essa é uma das mais importantes reuniões que temos, em que discutimos orçamento. Agradeço ao coordenador, o nosso senador Alan Rick que em todo esse tempo no legislativo federal tem ajudado o nosso estado. É juntos que vamos conseguir diminuir as diferenças”, afirmou o governador.

Cameli destacou ainda que o atual momento é permeado pelo debate democrático entre as esferas públicas e procura trazer desenvolvimento para o Acre, que tem para o próximo ano uma perspectiva muito positiva.

“Temos a perspectiva de que 2024 será um ano promissor, com resultados de muito trabalho, obras de infraestrutura, equilíbrio fiscal e financeiro, geração de emprego e renda e parcerias entre os poderes”, acrescentou Cameli.

De acordo o líder da bancada federal do Acre, senador Alan Rick, existe uma previsão de mais de 819 milhões de reais em investimentos de emendas de bancada e individuais, previstas para serem liberadas pelos senadores e deputados federais para o próximo ano.

“Esperamos que até agosto do ano que vem, os projetos já estejam em andamento”, declarou.

Durante o evento, o governador Gladson Cameli, o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, e o secretário-chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, realizaram a entrega do Caderno de Propostas para a destinação das emendas parlamentares de bancada.

Brandão pediu que os parlamentares alinhem a destinação de emendas ao Plano Plurianual 2024-2027 (PPA) e da Agenda Acre 10 anos, que apontam as expectativas da população.

“Queremos encurtar os caminhos para a execução dos recursos vindos de emendas”, afirmou.

O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), desembargador Luis Camolez, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público, Danilo Lovisaro, e a defensora pública-geral, Simone Santiago, também entregaram documentos contendo suas respectivas solicitações aos parlamentares.

“Estou muito feliz porque vi aqui serem inseridos municípios pouco lembrados, como Santa Rosa do Purus e Rodrigues Alves, que serão contemplados”, ressaltou o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Luis Camolez.

O Ministério Público solicitou recursos para a estruturação da nova sede, que já tem parte contemplada pelas emendas individuais do senador. A Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça apresentaram diversas ações em um documento impresso.

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, agradeceu o modelo de discussão implantado pela coordenação da bancada este ano.

“Durante muito tempo participei desse momento como espectador. É a primeira vez que participo de uma discussão tão democrática de orçamento público. Parabéns ao coordenador, senador Alan Rick, pela forma como vem sendo conduzida essa discussão”, elogiou Lovisaro.

As dez obras prioritárias do governo

1 – Construção do Centro Socioeducativo Santa Juliana;

2 – Construção de escolas estaduais na área rural;

3 – Construção do novo Hospital-Geral de Xapuri/AC;

4 – Implantação do Laboratório de Solos do Acre;

5 – Investimento na cafeicultura do Acre;

6 – Fortalecimento da pecuária e bacia leiteira;

7 – Consolidar a cadeia produtiva do feijão;

8 – Viaduto da corrente;

9 – Construção de unidades habitacionais;

10 – Construção da terceira etapa da Cidade da Justiça.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.