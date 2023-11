SENAI/AC lança edital de Aprendizagem Industrial para 2024

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Processo seletivo é voltado exclusivamente para atender empresas e oportuniza contratação de jovens com idade entre 14 e 24 anos

O SENAI/AC lançou nesta sexta-feira, 10 de novembro, o edital de Aprendizagem Industrial 2024 para o processo seletivo dos cursos conforme Lei nº. 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto nº. 5.598/2005, que estabelece a obrigatoriedade para estabelecimentos contratarem jovens entre 14 e 24 anos incompletos como aprendizes até o final do curso, observando os critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho.

O edital é voltado exclusivamente para atender empresas em diversas áreas e já está disponível no site senaiac.org.br. São quase 400 vagas para cursos em Rio Branco, mas o SENAI pode atender empresas de outros municípios que fizerem contato com a Gerência de Educação Profissional (GEP), pelo número (68) 3212-4277. As aulas iniciam nos dias 5 de fevereiro, 19 de fevereiro e 15 de março de 2024. Os cursos disponíveis são de Assistente Administrativo, Programa de Aprendizagem Industrial em Gestão, Programador Full Stack, Mecânico de Manutenção de Automóveis, Mecânico de Refrigeração e Climatização, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica e Assistente de Logística.

O Encontro da Aprendizagem foi realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), com a presença de representantes das empresas parceiras, e teve na programação a apresentação de trabalhos desenvolvidos ao longo do ano por alunos do SENAI e também palestra com o tema “Assédio Moral e Sexual nos Ambientes Organizacionais”, proferida pelo doutor Leonardo Lani, superintendente regional do Trabalho.

De acordo com Geane Farias, gerente de Educação Profissional do SENAI no Acre, o evento é importante para externar gratidão às empresas que abrem portas e oportunizam que os jovens consigam ingressar no mercado de trabalho. “E neste ano, o evento foi abrilhantado com a exposição do trabalho dos nossos alunos e com a palestra do doutor Leonardo Lani. Ressaltamos sempre que trabalhamos com esses jovens aprendizes não apenas competências técnicas, mas também socioemocionais e, com isso, temos diversos exemplos de aprendizes que são efetivados nas empresas”, destaca.

Para o diretor regional do SENAI, César Dotto, a Aprendizagem Industrial é muito mais do que uma condição legal, pois garante uma série de oportunidades para empresas e para os alunos. “É um caminho que proporciona que o jovem seja formado em uma instituição altamente preparada, que é o SENAI, e as empresas têm a certeza de que terão um profissional de excelência e pronto para o futuro do trabalho”, pontua.

Fátima Brasil, que atua no setor de Recursos Humanos (RH) da indústria Miragina, confirma que há diversos casos de jovens aprendizes que se destacaram e foram efetivados. “Trabalho na Miragina há 51 anos e sei da importância da Aprendizagem Industrial. Os aprendizes saem realmente prontos para assumirem o primeiro emprego. Muitos desses jovens já foram contratados na nossa empresa”, revelou.

Assessoria Sistema FIEAC