Paciente de Porto Walter diagnosticada com cirrose hepática recebe transplante de fígado

“Quando recebi a ligação fiquei nervosa e, ao mesmo tempo feliz; não tenho palavras para agradecer”. Esse é o relato da Francinete Silva, de Porto Walter, paciente de 33 anos, diagnosticada com cirrose hepática decorrente do vírus da hepatite B e hepatocarcinoma, que recebeu um novo fígado na quinta-feira, 9, no centro cirúrgico da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco.

Todo o processo de viabilização para captação e a realização do transplante iniciou na quarta-feira, 8, quando a equipe de transplantes foi notificada pela Central Estadual de Transplantes de um doador compatível na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Parte da equipe médica de São Paulo se deslocou até Rio Branco e o doador foi transferido para a Fundhacre por volta de 11h da manhã da quinta, 9, quando foi realizada a cirurgia de retirada do fígado, seguida do implante na receptora.

A paciente já estava acompanhada pela equipe de transplantes desde fevereiro. “Foi tudo muito rápido, percebi mudança na cor da pele, fiquei inchada, foi quando fui fazer o exame e fui diagnosticada com cirrose hepática”, relatou Francinete.

O serviço de transplante da Fundhacre conta com acompanhamento no pré e pós-ambulatório; os pacientes que passam pelo procedimento cirúrgico são assistidos por uma equipe multiprofissional preparada.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.