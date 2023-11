Em encontro com a bancada, prefeitos pedem divisão dos R$ 317 milhões em emendas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A bancada federal acreana se reuniu com prefeitos dos municípios para ouvir os principais projetos para 2024 na manhã desta sexta-feira, 10, no auditório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), em Rio Branco. O objetivo é discutir a destinação coletiva de R$ 317 milhões do Orçamento Geral da União de 2024.

Dos 22 prefeitos, estiveram presentes apenas 15 gestores para debater as necessidades das regiões e apresentar os projetos a serem apresentados à bancada federal. A maioria dos gestores pediram recursos para obras de Infraestrutura e asfaltamento de ruas nas regiões.

De acordo com o coordenador da bancada, senador Alan Rick (União Brasil), dos 11 parlamentares, cada um deverá destinar R$ 28,8 milhões de forma individualizada. “Esse é o primeiro momento dos parlamentares com os gestores do executivo, que precisam captar recursos junto a bancada federal para ações, que devem estar alinhadas com as necessidades da população acreana”.

Rick destacou que os representantes da Bancada têm total autonomia para destinar recursos para 15 emendas específicas. “Esse é o momento para que os prefeitos possam apresentar suas propostas”, declarou, dizendo que ainda existe a possibilidade do valor de cada parlamentar ser alterado para R$ 30 milhões – dependendo da definição do quantitativo destinado ao Fundo Especial de Financiamento Eleitoral destinado às eleições municipais em 2024.

O presidente da AMAC, prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP) revelou que a discussão da emenda coletiva é de suma importância para os municípios acreanos. Segundo o prefeito, as demandas da capital ultrapassa os R$ 300 milhões. “Temos muitos projetos como a estrada Parque e demais situações, como a duplicação da Isaura Parente”, destacou.

Presente no evento, a deputada federal Socorro Neri (PP) garantiu que deverá destinar suas emendas parlamentares para o município de Rio Branco e demais municípios, além de parabenizar o encontro. “Vamos atender as demandas sociais da população e do governo do Estado”, disse.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), contou que já foi discutida a destinação de emendas parlamentares individuais, porém, não especificou quanto deverá ser destinado ao município do montante de mais de R$ 300 milhões. “Vamos mostrar as prioridades e ver a destinação das emendas”, explicou.

Pedido dos prefeitos a Bancada

O prefeito do Bujari, Edvaldo Teles, o Padeiro, revelou que tem um sonho de ver a cidade toda asfaltada até o fim de 2024, além de pedir investimentos ao homem do campo. Bené Damasceno, prefeito de Porto Acre, usou a palavra para pedir ajuda em material de asfaltamento. “Temos problemas de afastamento. A sugestão é nós decidirmos de forma coletiva, então, que possamos fazer as indicações unificadas”.

O prefeito Jerry Corrêa pediu investimentos na área e infraestrutura como, por exemplo, a duplicação da BR-317. “Quero que analise com carinho, pois Assis Brasil é a entrada para o Brasil”. Já o gestor Olavinho da Farmácia foi no mesmo rumo e pediu ajuda para pavimentação em Acrelândia.

Representando o prefeito Naldo Ribeiro em Jordão, a secretária Regiane Farias, solicitou a construção de uma orla e um prédio como sede da prefeitura no município. O prefeito Isaac Lima também pediu investimentos estruturantes, uma delas, sendo uma rotatória na estrada do município da zona rural.