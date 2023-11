O Paço, La Nonna e outros quiosques do Canal da Maternidade serão concedidos em edital

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Administração do Acre (Sead), por meio da Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic), anunciou no Diário Oficial desta quinta-feira, 9, a abertura de um processo licitatório para a concessão de uso de imóveis públicos estaduais do tipo quiosque em Rio Branco.

Os estabelecimentos disponíveis estão localizados na área central do Canal da Maternidade de Rio Branco, próximos à Concha Acústica, entre eles estão os antigos restaurantes O Paço e La Nonna;

A concessão será feita a título oneroso, em que as duas partes envolvidas têm reciprocidade de obrigações e vantagens econômicas, e pretende a exploração de atividades econômicas enquadradas nas subclasses da classe 56.11-2 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae), que compreende restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas.

Para participar do processo licitatório, é necessário acessar o edital por meio do seguinte link: Portal de Informações do Governo do Estado do Acre – Início (edital). A abertura das propostas será realizada no dia 13 de dezembro de 2023 às 8h, conforme previsto no edital.

Os endereços podem ser conferidos no edital. Para o governo, a iniciativa representa uma oportunidade para empreendedores que desejam investir no ramo alimentício, contribuindo para a dinamização da economia local em uma parceria com o governo.

Fonte: Agência de Notícias do Acre