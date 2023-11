Mazinho entra na disputa pelo governo em 2026

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Quem vai dizer se terá sucesso ou não na sua ousada empreitada de disputar o governo em 2026, é sua majestade, o eleitor. Mas uma coisa é certa, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (foto), vai trabalhar para ser um dos candidatos a governador, em cima de uma pauta que se viabilizada, traria benefícios coletivos para os moradores dos municípios ao longo do trecho entre Rio Branco-Cruzeiro do Sul, a construção de uma ferrovia unindo a capital ao segundo maior município do estado.

O seu projeto visa acabar com a velha novela de estar todos os anos remendando a rodovia 364, que acaba virando um sumidouro de verbas públicas. Quanto maior for o número de candidatos a governador, maior será o leque de opção para o eleitor. Isso é bom, a roleta vai girar.

A BURRICE É ETERNA

A ministra da Igualdade Racial do governo Lula, Anielle Franco, com seus dois neurônios Tico e Teco brigando, soltou um comentário que a denominação científica “buraco negro”, para uma ocorrência no espaço, teria cunho racista. O dramaturgo Nelson Rodrigues, já disse ser a burrice eterna. Ela foi desmontada na sua asneira pelo ex-presidenciável Ciro Gomes, que explicou o fenômeno: “A densidade é tão grande que a gravidade tende ao infinito e drena tudo o que está ao seu redor, inclusive a luz. O que não tem luz é escuro, por isso é um buraco negro”. Boca fechada, não entra mosca.

O ACRE É UM QUINTAL

É bazófia que o aumento das safras de soja e milho, foi em decorrência da política do governo estadual. Não é verdade. Foi graças ao empreendedorismo da iniciativa privada. Querem bater o penalty com a bola alheia? O Acre é um quintal, aqui se sabe até quem planta chicória.

NÃO SE VOTA COM O ATRASO

Os senadores Alan Rick (UB) e Márcio Bittar (UB), para a surpresa de todos, não seguiram a cartilha dos extremistas bolsonaristas, e votaram a favor da aprovação da Reforma Tributária. Que bom! O senador Sérgio Petecão (PSD), como era esperado, votou a favor do projeto apoiado pelo governo Lula.

O RESTO É ILAÇÃO POLÍTICA

O que vai definir se a candidatura do Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco – não importa quem o apoie – é viável ou não, é o somatório das pesquisas dos três primeiros meses de 2024. O resto é ilação política.

COORDENADOR DA CAMPANHA

Não tenho dúvida alguma de que o caminho do prefeito Tião Bocalom será se filiar ao PL. O PP não o quer. O PL é comandado pelo extremista de direita, senador Márcio Bittar (UB), que deve ser um dos coordenadores da campanha do Bocalom por novo mandato. Ambos se afinam ideologicamente.

SEM LEGENDA

É pensamento dominante no PSD, de que o candidato a vereador que pretenda apoiar o prefeito Tião Bocalom, não terá a legenda do partido. É questão fechada do PSD não apoiar a reeleição do Boca.

SURPRESAS DA POLÍTICA

Depois de décadas proibido de disputar eleições, por problemas quando foi prefeito, o Vando Torquato (MDB) saiu do purgatório e emergiu liderando as pesquisas para a prefeitura de Tarauacá. São as surpresas da política.

NÃO TEM CLIMA

Em que pese os acenos, é improvável que a deputada Michelle Melo (PDT) volte para a base do governo na ALEAC, da qual ela foi enxotada. Se voltar, ficará desmoralizada.

MAMADEIRA DE CRIANÇA

Ser líder do governo na ALEAC, com uma bancada majoritariamente obediente ao Palácio Rio Branco, é mais fácil que tomar picolé de criança. Se vier do governo um projeto pedindo autorização para comprar lotes na Lua, será aprovado com urgência.

FICOU NA DELE

O prefeito do Bujari, Padeiro, depois de encontrar um mais brabo que ele, que lhe deu um safanão, resolveu não abrir BO, para não alongar o assunto.

TUDO PASSA NA POLÍTICA

Encontrei ontem o ex-deputado Manoel Machado, que foi um campeão de votos em várias eleições, e hoje se encontra no ostracismo político. De paparicado pelo poder entrou para a legião dos esquecidos. Tudo passa na política.

ANO NADA BOM

O ano vai se encerrando nada bom para os planos do prefeito Tião Bocalom, que não conseguiu transformar a Câmara Municipal de Rio Branco numa casa do amém e sim senhor, e sofreu derrotas importantes.

DIA DE SÃO NUNCA

Não é a primeira vez que vejo o deputado Fagner Calegário (PODEMOS) reclamando do atraso dos salários dos terceirizados. Até aí, tudo bem. O curioso é que ameaça com uma greve da categoria, que nunca acontece. Talvez, no dia de São Nunca.

SÓ QUEM PODE

Só quem pode comemorar são os funcionários efetivos do governo, que fecharão o ano com salários pagos e o peru de Natal garantido.

QUADRO PARADO

Perguntei ontem a um deputado eleito pelo Juruá, o que achava sobre a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, e foi pragmático na resposta: “Enquanto não ficar definido se a Jéssica Sales será mesmo candidata a prefeita, toda simulação fica sem sentido”. No que está certo.

SÓ QUEM TEM CARTAS

Um ex-prefeito das antigas do Alto Acre costuma dizer que, somente se senta na mesa do jogo político quem tem cartas para jogar. O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) é um nome qualificado para disputar a PMRB, mas lhe faltam cartas (estrutura financeira) para entrar num jogo que será pesado.

FAZ E DIVULGA

Quem faz um bom trabalho na representação regional do Ministério da Pesca, é o militante político Paulo Ximenes. E ainda faz boa divulgação. O Paulinho conhece os caminhos.

COM DEUS, SEMPRE!

FRASE MARCANTE

“Que me desculpem as feias, mas a beleza é fundamental”. Vinícius de Moraes, poeta, compositor e cantor.