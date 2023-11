Gladson diz confiar em Alysson e pede que internautas sigam gestor nas redes sociais

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli (PP) usou as redes sociais para demonstrar, mais uma vez, confiança na pré-candidatura do secretário de governo, Alysson Bestene pelo Progressistas.

Conforme dito em entrevista no Bar do Vaz que Alysson é seu pré-candidato, Gladson deixou claro em vídeo institucional que o gestor foi de fundamental importância no combate ao coronavírus no período da pandemia. “Eu confio no Alysson, ele nos ajudou nos momentos mais difíceis”, declarou.

Cameli também aproveitou para pedir que os internautas sigam Bestene nas redes sociais, com objetivo de impulsionar a candidatura do gestor à prefeitura de Rio Branco.