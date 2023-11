Deputados participam da Unale e membros da Aleac são eleitos para cargos importantes

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Uma comitiva formada por 19 deputados estaduais e servidores do Legislativo acreano participa da 26ª Conferência Nacional da Unale, que ocorre na cidade de Fortaleza, no Ceará, entre os dias 8 a 10 de novembro. A abertura ocorreu ontem, 8, e teve parlamentares e servidores do Acre que foram eleitos para diretorias e comissões da Unale e Parlamento Amazônico.

A edição deste ano debate assuntos relevantes para a sociedade brasileira como as prerrogativas do parlamento estadual, tecnologia nos parlamentos, mudanças climáticas, energias renováveis, educação, entre outros.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, destacou a importância do evento para melhorar ainda mais o trabalho no Legislativo acreano. Gonzaga também falou sobre as demandas que o parlamentares do Acre apresentarão na conferência.

“A Unale tem uma grande importância para as Assembleias Legislativas, pois aprendemos muito durante as edições. Temos muitos parlamentares que foram eleitos na eleição passada que estão passando a conhecer o que a Unale debate e seu objetivo na sociedade. O Acre está muito bem representando e vamos apresentar temas importantes para beneficiar o povo acreano. Hoje a Aleac está presente em todas as regiões do Acre ouvindo os moradores”, destacou Gonzaga.

A terceira-secretária da Aleac, Adeputada Antônia Sales, representa o Acre na diretoria da Unale. A parlamentar foi eleita secretária da Comissão de Relações Internacionais da Unale e falou sobre a importância do evento.

“Esse é um importante encontro onde estamos reunindo de uma só vez várias comissões de entidades do Parlamento Legislativo, debatendo e definindo novos caminhos, nas mais diversas áreas de gestão nos estados de nosso país”, destacou Antônia Sales.

O deputado estadual Afonso Fernandes, que foi eleito primeiro-secretário do Parlamento Amazônico, falou da experiência de participar da conferência pela primeira vez e destacou que o evento servirá para discutir assuntos relevantes para o Acre.

“Essa é a primeira vez que participo da Unale e tenho visto um ambiente de debate de assuntos importantes. Estamos trazendo para o evento demandas que discutimos no início do mandato e esperamos sair daqui com soluções para implantarmos políticas de desenvolvimento no nosso estado. Ontem fui eleito para a diretoria do Parlamento Amazônico durante a abertura da Unale”, disse.

Servidor da Aleac é reeleito para cargo na Anacol Brasil

O consultor legislativo da Aleac, advogado Assem Ayache, foi reeleito para o cargo de diretor jurídico da Associação Nacional dos Consultores Legislativos do Brasil (Anacol Brasil). Ayache falou sobre a importância da troca de conhecimento e experiência na Unale.

“Fico muito feliz em representar o Acre em um evento de grandes proporções como este que debate assuntos importantes para todo o Brasil. Ontem fui reeleito ao cargo de diretor jurídico da Anacol Brasil. Esse ponto é uma oportunidade ímpar para a troca de experiências entre servidores legislativos de todo o Brasil. Espero com isso aprimorar meus conhecimentos para melhor atender a Aleac”, disse Ayache.

