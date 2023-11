Gladson confirma participação ao vivo no Bar do Vaz desta quarta-feira (8)

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Para quem gosta de números e política, o Bar do Vaz terá nesta quarta-feira, 8, a partir das 16 horas, a presença do governador Gladson Cameli, em entrevista AO VIVO com o jornalista Roberto Vaz.

A entrevista faz parte de uma estratégia da comunicação do governo para divulgar suas ações, “mas sempre temos espaço para perguntar sobre outros assuntos”, diz Roberto Vaz.

A expectativa do apresentador do Bar do Vaz é de que Gladson possa fazer uma explanação de suas ações, explicando melhor sua decisão de cortar gastos, tirando recursos de áreas como saúde, educação e segurança.