Servidores da UFAC paralisam atividades por 24 horas e cobram respostas ao governo

Os professores e servidores administrativos da Universidade Federal do Acre (UFAC) estão de braços cruzados nesta terça-feira, 7. A paralisação de 24 horas cobra respostas do governo federal às reivindicações da categoria.

Conforme a Adufac, os principais questionamentos são a demora nas negociações, recomposição salarial, reestruturação e equiparação de carreiras, nivelação dos benefícios entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Além das pautas nacionais, existem pautas locais como combate ao assédio e racismo no ambiente acadêmico, prioridade máxima à construção da nova sede do CAP no Campus Rio Branco e melhorias na estrutura de iluminação e serviços de rondas no período noturno, de acordo com a associação.