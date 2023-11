Para reduzir gastos, PGE passa a atender público em horário corrido até às 14 horas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE) anunciou pelo Diário Oficial que a partir desta terça-feira, 7, passa a atender o público em horário corrido, de 7 às 14 horas.

A medida se justifica pelo decreto governamental de junho do ano passado que determina o funcionamento do expediente administrativo e de atendimento ao público no âmbito dos órgãos e entidades do poder público estadual em horário corrido.

A medida é uma das ações do governo para alcançar metas de economia, em especial com despesas correntes.

O decreto da PGE estabelece ainda que a cada 6 (seis) meses será avaliada a permanência ou não do horário ininterrupto de 07h (sete horas) diárias, por meio da realização de acompanhamento e aferição da economia gerada no período, bem como de acompanhamento quanto à produtividade de suas equipes após implementação desse horário de expediente.