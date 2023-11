Deputado Barbary libera recurso para Apae de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O recurso extra emenda ao Orçamento Geral da União, no valor de R$ 170 mil, já está na conta da Prefeitura e deverá ser repassado ainda nesta semana para a instituição filantrópica. O investimento será convertido em importantes ações de cunho sócio assistencial.

O deputado federal Zezinho Barbary (PP) segue mostrando dinamismo e boa articulação em Brasília. Ele conseguiu o pagamento de mais uma emenda extra, através do Fundo Nacional de Assistência Social. O recurso foi destinado para Cruzeiro do Sul, com foco no atendimento às pessoas especiais, acolhidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

De acordo com Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, estimou-se que no Estado do Acre existiam mais de 64 mil pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência. Ao longo desse tempo, esse número tem crescido em grande escala. Nesse contexto, a grande maioria das famílias, incluídas nessa estimativa, dependem do Poder Público para conseguir manter e desenvolver algum tipo de atendimento específico para estas pessoas, tornando-se imprescindíveis investimentos na área assistencial dos municípios acreanos.

“São famílias, que, na maioria das vezes, não tem condições financeiras de proporcionar um atendimento médico multidisciplinar e que dependem exclusivamente de instituições como a APAE, por exemplo, para oferecer uma melhor qualidade de vida às pessoas com deficiência. Sem contar que além todo esse desafio, infelizmente ainda precisam enfrentam o preconceito e a discriminação que existe na sociedade. Essa é uma triste realidade que constamos não apenas no Acre, mas por todo o Brasil”, acrescentou o parlamentar, ao enfatizar a importância de se consolidar uma política pública assistencial mais eficiente no estado e no país.

O recurso garantido por Zezinho Barbary dará continuidade a manutenção da instituição. De acordo com a Presidente da APAE, Carliene Andrade, o valor será convertido em materiais de custeio, incluindo despesas com alimentação, combustível e demais manutenções prediais e administrativas.

“Estamos imensamente felizes por receber esse apoio do deputado Zezinho Barbary, que nos visitou em fevereiro e sensibilizado com a nossa causa, garantiu naquela ocasião total empenho e compromisso com a nossa instituição. Essa é a prova de quem trabalha de verdade pela coletividade, de quem conhece de perto as necessidades das famílias mais vulneráveis e não mede esforços para promover dignidade aos que mais precisam. Toda a família apaeana só tem a agradecer o compromisso que o deputado está tendo com as pessoas com deficiência”, destacou.

Nesse mês de novembro, os parlamentares se concentram na indicação das emendas parlamentares impositivas. Barbary já garantiu que vai destinar mais recursos à instituição, por reconhecer que esse é um serviço essencial de garantia da plena cidadania às famílias assistidas pela APAE de Cruzeiro do Sul.

O parlamentar nessa semana cumprirá agenda no município e já confirmou presença em outras instituições filantrópicas, que também pretende apoiar com a destinação de recursos federais.