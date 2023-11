19 dos 24 deputados da Aleac vão participar de conferência em Fortaleza, no Ceará

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A assembleia Legislativa confirmou nesta terça-feira, 7, que 19 dos 24 deputados estaduais viajarão na noite de hoje para participar da 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O evento ocorre entre os dias 8 a 10 de novembro, em Fortaleza (CE).

Participarão do evento os deputados Maria Antônia (Progressistas), Manoel Moraes (Progressistas), Gilberto Lira (União Brasil), Clodoaldo Rodrigues (Republicanos), André da Droga Vale (Podemos), Pedro Longo (PDT), Fagner Calegário (Podemos), Luiz Gonzaga (PSDB), Whendy Lima (União Brasil), Tadeu Hassem (Republicanos), Adailton Cruz (PSB), Afonso Fernandes (PL), Antonia Sales (MDB), Chico Viga (PDT), Arlenilson Cunha (PL), Pablo Bregense (PSD) e Eduardo Ribeiro (PSD) e Gene Diniz. Já Nicolau Junior (Progressistas), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Michele Melo (PDT), Emerson Jarude (Novo) e Tanízio Sá (MDB) não participarão do evento.

O maior encontro de parlamentares da América Latina já conta com mais 1.500 inscritos. O evento contará com conferencistas de todo o mundo para debater As Prerrogativas do Parlamento Estadual, tema central que versa sobre as principais questões do cenário legislativo atual.

Os parlamentares acreanos terão a oportunidade de debater assunto como tecnologia nos parlamentos estaduais, educação, meio ambiente, energias renováveis, modernização dos processos legislativos, entre outras temáticas de relevância para o desenvolvimento nacional.

Aleac mantém trabalhos durante Unale

Mesmo com a presença confirmada de 19 parlamentares acreanos na Unale, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) manterá os trabalhos legislativos normalmente durante os três dias.

No dia 8 de novembro, a Aleac realizará audiência pública para debater medidas adotadas pela Energisa no Acre a fim de garantir a inclusão e acessibilidade dos benefícios previstos na resolução normativa n° 1.000 da ANEEL. Essa audiência é fruto de requerimento do deputado Tanízio Sá.

No dia 9 de novembro, a Aleac realizará audiência pública para debater sobre a demissão em massa dos profissionais de segurança privada. Essa audiência é fruto de requerimento do deputado Estadual Adailton Cruz.