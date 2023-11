Pesquisa Delta: delegado Railson lidera em Feijó com 44% das inteções de votos

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Instituto Delta de Pesquisas divulgou nesta segunda-feira, 6, os números das intenções de votos da população de Feijó na disputa da prefeitura nas eleições de 2024. De acordo com o levantamento estimulado, o delegado Railson lidera com 44,50%, seguido por Francimar Fernandes, com 27%. Na terceira posição aparece a vereadora Terezinha com 16%. Zé Mourão e Cadmiel Bonfim aparecem empatados com 3%, cada. Pelé Campos registrou 2%. Brancos e nulos registraram 0,50% e não sabem ou não responderam 4%.

Já no quesito rejeição, o ex-deputado Cadmiel Bonfim tem o maior índice com 32,50%. Na segunda colocação surge Pelé Campos com 30,50%. Zé Mourão tem 9,50%, Francimar 6,50% e o delegado Railson com apenas 6%. A vereadora Terezinha tem apenas 3,50%, registrando o menor índice de rejeição. Não sabem ou não responderam registrou 11,50%.

A pesquisa ouviu 200 eleitores entre os dias 1 e 2 de novembro. A margem de erro é de 7 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.