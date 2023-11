Acre tem morte, embriaguez e mais de 300 veículos fiscalizados em operação da PRF

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF/AC) divulgou o balanço da Operação Finados nas estradas federais do Acre no período de 1º a 5 de novembro.

Conforme a instituição, foram registrados três acidentes, um com morte. O acidente com vítima fatal aconteceu no km 1053 da BR-364 quando um motociclista foi atingido por uma carreta. Apesar do acidente ter sido registrado já em terras rondonienses, a circunscrição é da PRF do Acre.

O balanço também aponta que 5 pessoas foram autuadas por alcoolemia, que é é a presença de álcool na circulação sanguínea.

Além disso, duas pessoas foram detidas, uma por ter um mandado de prisão aberto em seu nome e outra pessoa por porte de droga.

Durante os cinco dias de operação, a PRF fez 160 testes do bafômetro, fiscalizou 496 pessoas e revistou 302 veículos.