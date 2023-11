Quase 5 mil pessoas estão inscritas Enem que ocorre hoje (5) no Vale do Juruá

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Este ano, 4.709 pessoas fazem o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nas 5 cidades do Vale do Juruá. Em Cruzeiro do Sul, que concentra também os candidatos de Rodrigues Alves, são 3.807 inscritos.

Em Mâncio Lima, são 448. Porto Walter com 254 e Marechal Thaumaturgo tem 200 candidatos a ingressar em cursos de nível superior.

Em Cruzeiro do Sul, a Escola Craveiro Costa, no Bairro do Remanso, concentra um grande número de participantes do Enem neste domingo, 5. Na sede da Universidade Federal do Acre (Ufac), também há muitos concorrentes.

A vendedora Evelyn Souza, 20 anos, sonha em cursar Direito. “Achei bom vir fazer a prova aqui na Ufac porque é aqui mesmo que vou fazer meu curso de Direito”, contou animada com a prova.