Jovem morre em colisão de motocicletas entre Cruzeiro do Sul e Guajará

O jovem identificado como Luís Henrique morreu na noite desse sábado, 4, após um acidente de motocicleta na estrada que liga Cruzeiro do Sul, no Acre, a Guajará, no Amazonas.

Segundo testemunhas, ele trafegava em uma motocicleta e teria batido em outra moto em que estava parada na lateral da via. Luís era morador do bairro Santa Terezinha, em Cruzeiro do Sul, e sofreu o acidente quando voltava de Guarujá para casa.

Quando a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, apenas constatou a morte do jovem. Somente a perícia poderá esclarecer os motivos do acidente que vitimou o rapaz.