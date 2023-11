Centro Universitário Uninorte abre inscrições para Vestibular 2024

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O processo seletivo é referente ao ano letivo de 2024/1

Quem está buscando se inserir no ensino superior, pode se inscrever nos vestibulares do Centro Universitário Uninorte. Ao todo, são dois processos seletivos: um geral, que engloba todos os cursos; e um específico voltado para o curso de Medicina.

As inscrições para o Processo Seletivo Geral tiveram início no último dia 20 de outubro e seguem até o dia 29 de fevereiro de 2024. Já as inscrições para o Vestibular de Medicina iniciaram no dia 14 de agosto de 2023 e seguem até o dia 12 de fevereiro de 2024.

Com previsão para início das turmas na primeira semana de fevereiro, as inscrições para os Vestibulares Uninorte devem ser realizadas através site https://www.uninorteac.edu.br/ ou pelo WhatsApp (68) 99989-1022. O Vestibular Geral tem inscrição gratuita. Já a taxa para a inscrição no Vestibular e processos para Medicina é no valor de R$ 150,00.

De acordo com a supervisora do Setor de Relacionamento com o Mercado (SRM), Maria Luisa Fernandes de Souza, serão cinco processos de seleção para o Vestibular de Medicina.

“Serão cinco processos de vestibular, nota Enem e para portador de diploma e transferência. Por ser um cronograma bem extenso, fica mais viável que o interessado entre em contato no WhatsApp para que possamos passar as informações do processo vigente”, explica.

Já para quem busca outras carreiras, o Vestibular Geral da Uninorte oferece os mais variados cursos de graduação, nas modalidades semipresencial, à distância e presencial.

Os cursos de graduação que compõem o processo seletivo para o próximo semestre são: Direito, Psicologia, Administração, Engenharia Civil, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Sistemas de informação, Fonoaudiologia, Enfermagem, Biomedicina, Farmácia, Educação Física, CST em Análise e Desenv. de Sistemas, CST em Gestão Comercial, CST em Gestão Financeira, CST em Gestão Pública, CST em Logística, CST em Marketing, CST em Processos Gerenciais, CST em Recursos Humanos e CST em Rede de Computadores.

Para a supervisora do SRM, as expectativas para o Vestibular Geral e do Processo Seletivo de Medicina são as melhores. Além disso, ela ressalta a importância da Uninorte na formação de excelentes profissionais.

“A Uninorte simboliza uma nova era da educação. Um espaço voltado para potencializar a aprendizagem e estimular a inovação e evolução dos acadêmicos, assim, transformando a vida dos nossos acadêmicos e formando profissionais de excelência”, finaliza Maria Luisa.