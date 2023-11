Bandidos armados invadem casa e matam seis pessoas no Taquari

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Seis pessoas foram mortas a tiros e uma pessoa identificada como José Weverton Nascimento Rosa, 18 anos, ficou ferida com um projétil na boca na noite desta sexta-feira, 3, em uma residência situada na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, membros de uma organização criminosa rival (CV) estavam reunidos na casa, planejando tomar o território na facção que domina a região (B13). Membros da facção Bonde dos 13, descobriram a trama, chegaram em uma caminhonete modelo Frontier de cor branca, desceram, e em posse de armas de fogo invadiram a residência e efetuaram vários tiros.

Durante o ataque do B13, houve troca tiros entre as organizações criminosas e seis pessoas foram mortas e José Weverton foi atingido com um tiro na boca. Após a ação os membros do B13, fugiram do local.

Mesmo ferido, José ainda conseguiu fugir pelos fundos da residência, conseguiu correr até a rua Baguari e pediu ajuda em uma casa.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a José Weverton e em seguida o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística. Várias guarnições fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores dos crimes, mas eles não foram encontrados.

Os corpos dos faccionados foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Os crimes inicialmente seguem sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficarão a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).