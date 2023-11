Rio Branco teve maior temperatura em 60 anos e choveu só metade do previsto em outubro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A maior temperatura registrada nos últimos 60 anos, em Rio Branco, ocorreu no último dia 19 de outubro de 2023, com 39,1ºC. Não foi diferente no interior do Acre, com máxima de 40,5ºC, registrada em Assis Brasil.

No Brasil, a maior temperatura do ano, até o momento, foi 44,2ºC, registrada em Cuiabá (Mato Grosso), ficando 0,2ºC abaixo do recorde histórico de 44,4ºC, registrada em anos anteriores.

Quanto às chuvas, na capital do Acre, choveu 82,4mm em outubro, segundo registros da Agência Nacional de Águas obtidos junto à estação da Ponte Metálica.

Esse valor é apenas 52,4% da média mensal, que é 157,4mm. Já, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o registro total do mês foi 77,4mm, ou, 49,2% da média.

Ainda em outubro, foram registrados, em Rio Branco, ventos de 64,7 quilômetros por hora. O dia mais seco de outubro registrou umidade relativa do ar de apenas 29%, nos dias 8 e 19, na capital acreana.

Em novembro, a previsão é de mais calor e mais chuvas no Acre. (O Tempo Aqui)