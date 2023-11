Há 32 anos, Carmélia vende coroa de flores na entrada do Jardim da Saudade

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Quem vai ao cemitério Jardim da Saudade, no bairro Tancredo Neves, na capital acreana, tem a certeza de que vai encontrar com dona Carmélia Rocha e sua tenda enfeitada de flores.

Não é coincidência. Pode-se dizer que dona Carmelia já é uma tradição no Dia de Finados. Afinal, ela vende coroa de flores e arranjos para túmulos há 32 anos seguidos.

“Estou aqui meu filho, com 75 anos, inteira, completando 32 anos e achando que vou vender muito hoje”, afirma sorrindo.

Dona Carmelia não está só. A rua de acesso ao cemitério foi interditada pela RBTrans e é onde estão concentrados os ambulantes. É possível encontrar de tudo: água mineral para amenizar o forte calor, lanches, oferta de estacionamento e é claro, as tradicionais velas.

Pelo segundo ano seguido, Larissa Carvalho vende velas na entrada do cemitério. Ela disse ao ac24horas que espera vender mais hoje (2) do que no ano passado. “Ano passado foi um pouco fraco, mas estou com fé que este ano vou ganhar um bom dinheirinho”, afirma.