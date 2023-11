Ventos desfavoráveis da rejeição sopram contra o prefeito de Cruzeiro do Sul 

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A pesquisa do instituto DELTA desta semana, que colocou a médica Jéssica Sales (MDB), com mais de 70% de aceitação da sua candidatura a prefeita de Cruzeiro do Sul, não chega a ser novidade, apenas referendou resultados de pesquisas anteriores, que mostram o prefeito Zequinha (PP), foto, com baixa aceitação popular. E, olhe que não está sendo um gestor omisso. A impressão que passa é que mais que se esforce em mostrar trabalho, o prefeito Zequinha não consegue angariar a simpatia do eleitorado de CZS. E, quando numa campanha a rejeição é mantida ao longo das pesquisas, fica difícil de ser revertida. Tudo que o prefeito Zequinha não queria era ter de enfrentar uma adversária com alta popularidade, como a Jéssica Sales (MDB). Mas terá que conviver com esse fantasma ao longo da eleição do próximo ano. Todos os ventos sopram contra a reeleição do prefeito Zequinha.

NÃO MINIMIZEM

Não minimizem a pesquisa do DELTA, por ser um dos dois institutos acreanos de pesquisas, que sempre acertam o resultado eleitoral. Não se briga com pesquisa. Não é recomendável.

NÃO VAI METER A CARA

A pesquisa mostrou, também, que não é de bom alvitre o deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) ser candidato a prefeito num cenário adverso, até porque cumpre um bom mandato na ALEAC.

NÃO VAI ANTECIPAR

O BLOG tem informação que a médica Jéssica Sales (MDB) não vai antecipar a sua campanha, só devendo entrar no jogo no início do próximo ano. No que, ela está certa.

PLANO B

O deputado Pedro Longo (PDT) vem sendo uma espécie de Plano B da liderança do governo na ALEAC, sempre tendo uma palavra para defender a gestão do Cameli. Tão atuante quando era o líder.

ATÉ QUE ENFIM

O deputado Tanízio de Sá (MDB) tem sido na ALEAC uma voz na defesa do esporte. Até que enfim apareceu um parlamentar para encampar a defesa da causa do desporto, que desde o governo do Binho Marques estava jogada na lata do lixo.

PREÇO ALTO DO AUTORITARISMO

Os arroubos autoritários do ex-presidente Bolsonaro foram o seu fim político. Já estava inelegível por 8 anos, e ontem, sofreu no TSE nova condenação, também, por 8 anos. E multa de 400 mil reais. Também foi tornado inelegível o vice da sua chapa Braga Neto. Não se governa com autoritarismo, num regime democrático.

APOSTOU ERRADO

Bolsonaro perdeu a eleição pela boca. Sua cruzada contra a vacina da covid foi fatal, entre todas as asneiras que falou. Mas o seu maior erro foi apostar que as Forças Armadas dariam um golpe para lhe manter no poder.

APERTA COMISSIONADO

Ainda sonhando em ser candidato a prefeito com o apoio do Palácio Rio Branco, o presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, e sua mulher Degmar Kinpara, reuniram ontem no Hotel Guapindaia os comissionados da FEM, para pedir empenho na divulgação dos atos do órgão e do presidente, como forma de projetar a candidatura do Minoru a prefeito de Rio Branco, como forma de tentar conquistar o apoio do Gladson.

TERRA DE MURO BAIXO

Mesmo todos os presentes sendo obrigados a deixar os celulares na entrada da reunião, as conversas vazaram para o BLOG. Rio Branco sempre foi uma terra de muro baixo.

NÃO É CAMINHO

Se buscar viabilizar a candidatura a prefeito junto a ocupantes de cargos de confiança, é um erro estratégico amador. Candidatura majoritária se constrói na população, o Minoru ainda não entendeu o jogo da política.

PROVA DE CANDIDATURA

Não houve avanço na breve conversa ontem em Brasília, entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e o candidato a prefeito da capital, Alysson Bestene. A conversa terminou no zero a zero.

NADA AVANÇA

Para o senador Sérgio Petecão (PSD) nada vai avançar no cenário enquanto o governador Gladson não mostrar com atos que quer o Alysson Bestene (PP) disputando a PMRB.

VAI AGUARDAR

Um político que transita junto ao governador Gladson comentou ontem, que antes de anunciar apoio a uma candidatura para a PMRB, ele vai esperar as pesquisas do próximo ano antes de se manifestar sobre quem apoiará. Não vai antecipar o debate para este ano.

TORCEDOR NÚMERO UM

No PSD, quem mais torce para que o partido venha apoiar a candidatura do Alysson Bestene (PP) a prefeito, é o deputado Eduardo Ribeiro (PSD), que já integra na ALEAC a base de apoio ao governo do Gladson.

NÃO É NENHUM TOLO

O prefeito Bocalom é um político com alta rodagem, sabe perfeitamente não haver mais clima para sua permanência no PP, onde é visto pela cúpula partidária como persona non grata. Não é nenhum tolo.

NOME LEMBRADO

Entre os nomes lembrados para ser o vice na chapa de Jéssica Sales (MDB) para prefeitura de Cruzeiro do Sul, um dos citados é o advogado João Tota (PSD).

NÃO HÁ LUGAR

Um fato que pode ser pinçado sobre a última pesquisa do DELTA, é que não há cenário favorável a uma candidatura alternativa para a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

FRASE MARCANTE

“Toda a unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar”. Nelson Rodrigues, jornalista e dramaturgo.