Pesquisa Delta: Chicão da Distribuidora tem 38% e José Luiz 28% em Mâncio Lima

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Instituto Delta de Pesquisas divulgou nesta quarta-feira, 1, um levantamento sobre a intenção de votos na cidade de Mâncio Lima para a disputa da prefeitura nas eleições de 2024. De acordo com aferição estimulada, o empresário Chicão da Distribuidora lidera com 38%, seguido por José Luiz, pré-candidato apoiado pelo atual prefeito Isaac Lima, com 28,50%. Na terceira posição surge Andinho com 8% e com 3% aparece Marazona. Branco e nulo registrou 0% e não sabem ou não responderam marcou 22,50%.

No quesito rejeição, os pré-candidatos postos, estão praticamente empatados dentro da margem de erro. Andinho aparece com 14%, Marazona tem 13%, Chicão 12% e José Luiz 10%. 51% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 200 eleitores no dia 30 de outubro e a margem de erro é de 7 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.