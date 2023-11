Bebedeira entre irmãos quase acaba em morte no interior do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Altomiro das Chagas Conceição Oliveira, 27 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio por parte de seu próprio irmão em uma residência situada em Xapuri, no interior do Acre, na noite dessa terça-feira, 31.

O caso aconteceu quando Altomiro estava em casa, compartilhando uma bebida com seu irmão. Uma discussão evoluiu entre eles, resultando em seu irmão atacando-o com um terçado.

Altomiro sofreu múltiplos ferimentos, incluindo um golpe na cabeça, dois no rosto, uma ferida profunda nas costas, um corte no punho direito com fratura exposta e outro na mão esquerda, também com fratura exposta. Após o ataque, o agressor fugiu da cena.

Testemunhas que presenciaram a discussão e a tentativa de homicídio, rapidamente levaram Altomiro em uma motocicleta para o Hospital Epaminondas Jácome, localizado em Xapuri.

No hospital, Altomiro recebeu atendimento médico e teve seu estado clínico estabilizado, apesar da gravidade de seus ferimentos. Posteriormente, ele foi transferido às pressas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi relatado como estável.

Policiais Militares foram acionados para tentar prender o irmão de Altomiro, o suspeito do crime, mas ele não foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil do município de Xapuri.