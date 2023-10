Vereador alega fraude em contrato de R$ 205 mil da FGB e denuncia ao Ministério Público

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O vereador e primeiro-secretário da Câmara Municipal de Rio Branco, Fábio Araújo (PDT), usou a tribuna nesta terça-feira, 31, para contestar a declaração do presidente da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), Anderson Gomes, onde compareceu ao Poder Legislativo recentemente e apresentou documentos que comprovaram as irregularidades na contratação do Spetus Bar, um restaurante localizado em Sena Madureira sem a realização de licitação, em contrato no valor de R$ 205 mil, que, inclusive já foi anulado pela gestão.

Segundo o parlamentar, houve graves falhas na instrução processual do contrato com o restaurante do interior do Acre e o caso deve ser apurado, além disso, não houve atestado de recebido da empresa, valores, erros na numeração das folhas, certidões com prazos adulterados e demais erros. “Há indícios de fraudes com documentos anexados com erro na data”, declarou, dizendo que o atestado de capacidade técnica não estava anexado no processo apresentado na Casa Legislativa.

Após a apresentação dos erros no contrato, Araújo garantiu que deverá levar o levantamento das informações para uma análise do Ministério Público. “Vai tomar as devidas providências por ser o órgão controlador onde deverá cobrar a responsabilidade dos envolvidos”, citou.

O vereador mostrou indignação com as informações falsas repassadas por Anderson Nascimento na tribuna do parlamento. “Nós fomos feitos de palhaço aqui. Não podemos admitir isso por um secretário nesta casa”, encerrou.