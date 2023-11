Ulysses acompanha ministro do Turismo em agenda oficial no Rio de Janeiro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A convite do ministro Celso Sabino, o deputado do Acre participou da visita técnica ao local onde será instalado o escritório regional da Organização Mundial do Turismo e se reuniu com o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro

BRASÍLIA (31.10.2023) – Após cumprir extensa agenda de reuniões, encontros políticos e visitas a lideranças rurais e produtivas do Acre, o deputado federal Coronel Ulysses (União-AC) embarcou nesta terça-feira (31) para o Rio de Janeiro, onde, a convite do ministro Celso Sabino (Turismo), participou de atividades ligadas ao setor.

No início da tarde, ao lado de Sabino, Ulysses se reuniu com o prefeito Eduardo (PSD), dentre outras lideranças políticas do Rio. Paes expôs aos visitantes as ações de diversos programas turísticos executadas no município do Rio, além de abordar questões ligadas à segurança pública.

Vice-presidente da Comissão da Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado da Câmara, Coronel Ulysses, se prontificou em contribuir, via ações no Parlamento, com o Rio em ações parlamentares destinadas à segurança pública e ao enfrentamento ao crime organizado. Em 2016, Ulysses participou de operações policiais no Rio e, em função do trabalho desenvolvido, foi homenageado com o prêmio ‘Policial do Ano.

Ainda acompanhado do ministro Celso Sabino, Ulysses integrou a comitiva durante visita técnica ao local onde será instalado o Escritório Regional da Organização Mundial do Turismo (OMT), no centro do Rio. Logo em seguida, Ulysses, o ministro e lideranças políticas nacionais e locais foram recebidos pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL).

A exemplo do que fez com Paes, Coronel Ulysses também se comprometeu contribuir no âmbito com suas ações na Câmara na busca de soluções destinadas ao combate à violência e ao crime organizado naquele Estado. “O Rio, bem como os demais Estados brasileiros, terão, na Comissão de Segurança da Câmara, todo o apoio necessário para enfrentar o crime organizado”, assegurou Ulysses.