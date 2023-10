Segunda Ponte de Sena Madureira tem 90% da obra concluída

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), atingiu 90% de execução nas obras de construção da ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira.

A engenheira do Deracre na Regional do Purus, Thalia Kamila Gomes, afirmou que a Construtora Cidade trabalha na terraplanagem do lado leste para iniciar o encontro da ponte, no Segundo Distrito de Sena Madureira.

Thalia afirma que as equipes concluíram a fase de colocação e concretagem das lajes; trabalham na montagem dos guarda-rodas para, em breve, executar a instalação dos guarda-corpos nos dois lados da estrutura, a fim de evitar acidentes e trazer maior segurança aos pedestres.

“Atingimos 90% de execução na obra da ponte do Segundo Distrito. Estamos com os trabalhadores da construtora atuando em ritmo acelerado, avançando a cada dia para a conclusão da obra”, afirmou a engenheira.

Com investimento de R$ 36 milhões, oriundos de recursos próprios, a estrutura principal terá 200 metros e uma extensão total de 232 metros com as rampas de acesso. A ponte ligará o Centro ao Segundo Distrito do município.

