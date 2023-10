PL que obriga ofertar opções de pagamento antes de cortar energia é aprovado na Aleac

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade na sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta terça-feira, 31, o PL do deputado Eduardo Ribeiro (PSD) obrigando a Energisa a oferecer opções de pagamento antes de cortar energia,

“Se a Energisa chega à casa do consumidor, ela terá agora que oferecer a opção para que este pai ou esta mãe de família pague aquela conta na hora. Ou seja, tem que ter a maquininha do cartão do crédito e do débito, ou a opção de fazer pix na hora”, destacou Eduardo Ribeiro.

O objetivo da lei aprovada é evitar correria para o consumidor, que tem que ir atrás de um banco para poder pagar a sua conta de energia. “Além de ser desligada, muitos precisam também pagar uma taxa de religação, para não esperar muito, mesmo tendo já quitado o débito com a companhia, tendo o risco de ter seus produtos estragados na geladeira ou no freezer”, completa o parlamentar.

O PL de autoria do deputado estabelece também que o corte seja realizado, caso o proprietário não esteja no seu domicílio, no momento da suspensão dos serviços.

O PL agora segue para sanção ou não do governador Gladson Cameli.