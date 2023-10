Deputados fazem 1 minuto de silêncio pela morte de 12 pessoas em queda de avião

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Os deputados estaduais expressaram suas condolências na sessão desta terça-feira, 31, da Assembleia Legislativa. Primeiro a tocar no assunto, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) comentou sobre a queda do avião Caravan em Rio Branco, que teve 12 mortos. “Já embarquei umas cinco vezes naquele avião”, relatou, prestando solidariedade às famílias. Ele informou que nesta quarta-feira (1) ele embarca em um avião Corisco a partir de Tarauacá rumo a cidades remotas do Acre.

“Aquele desastre comove a todos nós”, disse, comentando a morte do pai ocorrida em acidente de avião no município de Sena Madureira. No episódio morreram 15 empresários de Cruzeiro e o Bispo Dom Giocondo, em 1971. No total morreram 33 pessoas.

O deputado Tanizio Sá apresentou uma moção de pesar ao acidente. “Sinceramente, foi peso demais”, disse, sugerindo causa para o acidente. “Não pegou velocidade de voo”, completou, reafirmando condolências pelo ocorrido.

Já a deputada Maria Antônia (PP) pediu um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas e lamentou a grande tragédia. “O Acre está de luto”, disse.