Afonso Fernandes diz que ANP quer prospectar gás no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O deputado Afonso Fernandes agradeceu nesta terça-feira (31) na tribuna da Assembleia Legislativas a nota de solidariedade da Mesa Diretora direcionada ele após ser supostamente agredido pelo secretário de saúde, Pedro Pascoal.

Fernando afirmou a nota representa o desejo da maioria dos colegas. “Eu que lutei tanto para estar aqui para mostrar mais uma vez que eu posso ser um deputado propositivo”, disse, afirmando ser um homem paciente. “Aprendi que o tempo mostra o que tem de ser mostrado”.

Afonso estava em viagem em atividade do Parlamento Amazônico e em conversas com representantes da Agência Nacional do Petróleo (ANP) informaram que há interesse para prospectar gás na região do Juruá. “Muito já se ouviu falar, mas a gente precisa voltar com esses assuntos para que isso se torne realidade”, disse o parlamentar.