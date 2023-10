Morador se revolta com a prefeitura ao gastar R$ 3,5 mil para restaurar rua em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O morador Ítalo Brito, de 36 anos, residente na rua Copaíba, situada no Bairro Joafra, em Rio Branco, é o retrato da indignação ao acusar o município de não dar manutenção nos bairros da capital acreana. Sem condições de chegar e sair de sua casa, e esperando há três anos pela recuperação da via, Ítalo teve que tirar dinheiro do próprio bolso para alugar uma máquina e abrir a rua que beneficia toda a comunidade que mora no local.

Indignado, Ítalo falou com o ac24horas nesta segunda-feira, 30. “Isso é um absurdo, não é a primeira vez que tenho que gastar do próprio bolso para eu poder sair e chegar na minha casa. Tem ainda um problema sério com a rede de esgoto e tive que arcar também com o esgoto. Tudo isso foi feito no último sábado. O máximo que a prefeitura fez aqui foi roçagem, nunca passou uma máquina”, explica Ítalo.

Apenas com o aluguel de uma máquina com 5 horas de trabalho, Ítalo gastou R$ 1,5 mil. Além do alguém do equipamento, o morador precisou também comprar material e mão-de-obra para arrumar a rede de esgoto, que corria a céu aberto. O total de gastos chegou a R$ 3,5 mil.

Em vídeos feitos na rua após o trabalho da máquina, Ítalo se mostra revoltado. “O prefeito diz que tem dinheiro, mas eu estou aqui fazendo o trabalho dele, abrindo rua para a população ir e vir”, diz.

A reportagem procurou a prefeitura de Rio Branco e aguarda um posicionamento do município sobre o assunto.

VEJA O VÍDEO: