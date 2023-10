Avião cai e mata piloto no Peru; copiloto é resgatado sem ferimentos graves

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Força Aérea do Peru confirmou na manhã desta segunda-feira, 30, que encontrou um avião monomotor, que estava desaparecido com dois tripulantes desde o último domingo, 29. O avião havia decolado do Aeroporto Internacional Capitão FAP David Abensur Rengifo, em Pucallpa, com destino ao Aeródromo de Puerto Breu.

Segundo autoridades, o avião aeronave Pilatus Porter PC-6 de matrícula OB-1600 transportava carga quando desapareceu por volta das 14:00h no horário local. Apesar do protocolo de busca e resgate ter sido iniciado imediatamente, uma chuva torrencial impediu a ação das autoridades naquele momento.

Durante a noite, mesmo com condições climáticas adversas, autoridades encontraram o avião caído em meio a árvores. O piloto do avão morreu instantaneamente na queda, mas o co-piloto e filho do prefeito de Atalaya sobreviveu e foi retirado do interior da aeronave por equipes de resgate sem ferimentos graves.

Veja o vídeo do momento do resgate: