Amazonas vai organizar translado de corpos de vítimas de acidente aéreo no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Governo do Amazonas disse, nesta segunda-feira (30), que vai organizar o translado de corpos de parte das vítimas do acidente aéreo no Acre. O avião caiu no domingo (29), em Rio Branco, deixando 12 mortos. Quatro vítimas eram de Envira e seis de Eirunepé, cidades do Amazonas.

VEJA QUEM SÃOS: Passageiros mortos em queda de avião eram do Amazonas; piloto e copiloto do PA

Os dez passageiros, sendo nove adultos e uma bebê, e os dois tripulantes, piloto e copiloto, que estavam na aeronave morreram no local.

Nesta segunda-feira, o Governo do Amazonas informou que está prestando apoio às famílias das vítimas que moravam no município de Envira, para a viagem a Rio Branco, para o processo de reconhecimento e liberação dos corpos.

“A Secretaria de Estado da Casa Militar também vai organizar a logística para o translado dos corpos das vítimas até o Amazonas, após liberação pelas autoridades acreanas”, destacou o estado, em nota.

Segundo o governo local, a ajuda está sendo realizada conforme tratativas entre a Prefeitura de Envira e o Governo do Amazonas. “Já a Prefeitura Municipal de Eirunepé não solicitou apoio ao Governo do Amazonas e tem tratando diretamente com o Governo do Estado do Acre”, afirmou.

Conforme o Governo do Amazonas, o estado está à disposição das prefeituras municipais dos dois municípios.

Fonte: G1/Amazonas