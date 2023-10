Acre gerou 360 novas vagas de trabalho com carteira assinada em setembro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho, os dados do Novo Caged mostram que o emprego formal no país apresentou um saldo positivo de 211.764 postos de trabalho em setembro.

No Acre, o saldo é de 360 novas vagas com carteira assinada: em setembro, os empregadores do Acre admitiram 3.804 trabalhadores e demitiram 3.444.

Esse saldo é menor que o registrado em agosto, mas mostra que o nível de emprego segue estável no Estado do Acre -apesar de ter sido o menor volume de trabalho formal gerado no mês no ranking dos Estados.

De acordo com o Caged, todas as 27 unidades da Federação registraram saldo positivo em setembro, sendo que Minas Gerais foi o quinto maior gerador de empregos. À frente ficaram: São Paulo (43.306), Pernambuco (18.864), Rio de Janeiro (17.998) e Alagoas (16.160).

De acordo com o Ministério do Trabalho, 1,59 milhão de vagas formais de emprego foram criadas no país nos nove primeiros meses deste ano.