Abalados, familiares de vítimas de acidente aéreo chegam ao Acre

Familiares de quatro vítimas do acidente aéreo que matou 12 pessoas nesse domingo, 29, em Rio Branco (AC), chegaram ao aeroporto Plácido de Castro, na capital acreana, por volta do meio-dia desta segunda-feira, 30, acompanhados de funcionários da empresa ART Táxi Aéreo, responsável pela aeronave que se acidentou.

As quatro pessoas que chegaram ao aeroporto vieram do município Envira, no Amazonas, destino de 4 vítimas fatais da queda do Caravan PT-MEE. Estas pessoas possuem parentesco de primeiro grau com as vítimas e devem fornecer material biológico para comparação com os corpos carbonizados que foram resgatados ainda ontem no local do acidente, por peritos do Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Civil.

Abalados, os familiares desembarcaram no portão de praxe do aeroporto e foram recebidos por assistentes sociais da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, sem falar com a imprensa. Segundo a assessoria de comunicação da SESACRE, duas psicólogas foram disponibilizadas e o Núcleo de Acolhimento aos Familiares de Vítimas de Crimes Violentos, da Polícia Civil, está à disposição.

A empresa ART Táxi Aéreo está alocando as famílias em hotéis e disse estar prestando todas as assistências necessárias.

Uma outra aeronave trazendo seis representantes de seis vítimas deve chegar ainda hoje (30) de Eirunepé, destino das outras vítimas. O horário de chegada ainda não foi divulgado. Sérgio Bentes, representante da empresa, informou que uma coletiva de imprensa deve ser convocada nas próximas horas para explicar os passos que estão sendo tomados para minimizar a dor da perda das vítimas.