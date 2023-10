Feirinha estimula empreendedorismo para crianças, adolescentes e idosos em Boa Vista

Crianças, adolescentes e idoso dos bairros Caçari e Paraviana, na zona Leste de Boa Vista terão a tarde e a noite do próximo sábado (28) para estimular a interação social e educação financeira desde a infância. A Feirinha Tô na Praça chegou a quinta edição e será realizada na praça do Chefão, a partir das 18h30, no bairro Paraviana.

Além de venderem lanches, bebidas ou até mesmo algo feito por elas, crianças, adolescentes e idosos terão a oportunidade de se divertirem no processo.