Ex-presidiário é ferido com um tiro dentro de “boca de fumo” na Baixada da Sobral

O ex-presidiário Wescley da Silva Monteiro, de 34 anos, foi ferido com um tiro na noite desta quinta-feira, 26, dentro de uma residência situada na Rua Rádio Farol, no bairro da Glória, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Wescley estava na casa que funciona como “boca de fumo”, quando dois criminosos não identificados invadiram o local e em posse de uma arma de fogo efetuaram três tiros na direção de Wescley que foi atingindo com um tiro no abdômen. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica que se encontrava mais próximo da ocorrência foi enviada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e logo após o Médico chegou ao local com a viatura de suporte avançado. O quadro clínico de Wescley foi estabilizado e o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local do crime, colheram as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).