Escola SESI realiza Olimpíada de Linguagens para alunos do Novo Ensino Médio

Com a temática “O Lugar Onde Vivo”, a Escola SESI realizou na terça-feira, 24 de outubro, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), a premiação da Olimpíada de Linguagens para alunos do Novo Ensino Médio. Em sua primeira edição, o evento foi dividido nas categorias Memórias Literárias, Documentário e Artigo de Opinião.

Idealizadora do projeto, a professora Janaira Aguiar ressaltou que executar a Olimpíada de Linguagens foi desafiador aos docentes e, principalmente, aos estudantes, que foram convidados a embarcar nessa expedição.

“A primeira série do Novo Ensino Médio, na categoria Memórias Literárias, os alunos dissertaram suas memórias afetivas e foi extremamente importante conhecer a história individualizada de cada um. A segunda série, com documentários, teve que sair da zona de conforto e foi a campo conhecer cores, dores, alegria e tristezas das pessoas que fazem parte da capital. A terceira série, com um olhar mais acentuado e maduro, refletiu sobre questões extremamente relevantes que permeiam nossa sociedade e dissertaram sobre o gênero artigo de opinião. Foi muito bom conhecer o ladro crítico dos estudantes”, detalhou.

Campeã da categoria Memórias, Bianca Paiva Sampaio, de 15 anos, aluna do 1º ano do Novo Ensino Médio, contou que escreveu sobre o último aniversário que esteve com sua avó. “A premiação foi uma conquista muito grande para mim. Infelizmente, minha avó não está mais conosco, mas pude fazer essa homenagem a ela. Minha mãe veio, se emocionou e a professora também ficou emocionada. Foi maravilhoso”, comentou.

A diretora da Escola, Maria Regiana Araújo, exaltou os alunos e professores envolvidos no projeto. “Isso contribui para tornar nossos estudantes melhores. O foco foi leitura e escrita e, de várias formas, os professores puderam ver o conhecimento e o engajamento de vocês alunos. Parabéns a todos pelo excelente trabalho, dedicação e por acreditarem na educação do SESI e no projeto do Novo Ensino Médio. Estudantes, não desistam dos seus sonhos”, assinalou.

Presente ao evento, o superintendente do SESI externou sua felicidade em participar da premiação. “Parabenizo professores, coordenadores e estudantes por essa proposta valorosa, sobretudo com os alunos do Novo Ensino Médio, que estão próximos do Enem e essas vivências são totalmente atuais. Falar de onde vivemos é maravilhoso. Todos aqui são vencedores. Contem com o SESI, pois queremos oferecer não somente uma boa estrutura, mas qualidade e carinho, que são marcas do SESI”, salientou Dotto.

CONFIRA OS VENCEDORES DE CADA CATEGORIA

Memórias Literárias

1º lugar: Bianca Paiva

2º lugar: Adelaide Barcellos

3º lugar: João Arthur

Documentário

1º lugar: Pâmela Sara, Aluizio, André, Juscelino, Felipe Gabriel, José Henrique

2º lugar: Cauã Forneck, Ana Sara, João Victor, Kemilly, Pablo, Pedro Henrique

3º lugar: Ana Kaillany, Fernanda Kelly, Rebeca Gonçalves

Artigo de Opinião

1º lugar: Antônio Eduardo

2º lugar: Waleska Maria

3º lugar: Felipe de Pádua

Redação em Língua Estrangeira (Língua Inglesa)

1º lugar: Leonardo Neder

2º lugar: Ana Clara Wolter

Redação em Língua Estrangeira (Língua Espanhola)

1º lugar: Joáz Silva