Em fotos, Jorge Viana rememora primeira eleição para o governo do Acre, há 25 anos

O ex-governador Jorge Viana relembrou nesta quinta-feira, 26, na sua conta no Instagram, os 25 anos de sua primeira eleição para o governo do Acre, quando venceu ainda no primeiro turno com 57,70% dos votos válidos. Na mesma eleição, o irmão de Jorge, Tião Viana, foi eleito para o senado dando início a uma inédita concentração de poder nas mãos de uma família no estado.

Naquela ocasião, disputaram o pleito com Jorge Viana os candidatos Alércio Dias (PFL), Chicão Brígido (PMDB) e Duarte José do Couto Neto (PRONA). Oito anos antes, Viana havia disputado o segundo turno da eleição para governador contra Edmundo Pinto (PDS) e mesmo derrotado tornou-se o primeiro membro do PT a ser finalista numa eleição estadual.

“Hoje é dia 26 de outubro de 2023, quinta-feira, dia de #tbt, e eu me encho de lembranças de um outubro há 25 anos atrás, quando o povo acreano me deu o privilégio de ser eleito governador já no primeiro turno e meu irmão @tiaoviana senador”, recordou o hoje presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

Na publicação, Jorge fez agradecimentos ao presidente Lula, ao Partido dos Trabalhadores (PT) e seus fundadores, aos partidos da Frente Popular do Acre, que formaram a coalizão vencedora daquela eleição, não esquecendo dos seus apoiadores durante o mandato na prefeitura, entre ao anos de 1993 a 1997, que ele considerou como base para a eleição no primeiro turno ao governo.

“No entanto, o que mais me emociona é saber que, mais do que administrar, nós conseguimos cuidar com amor, trabalho árduo e dedicação, e dessa maneira transformar nosso estado. Eu não sei vocês mas tenho saudades desse tempo. O Acre entrou no mapa global, desafiando paradigmas e sempre inspirados por figuras como Chico Mendes e nossos valorosos indígenas”, acrescentou.

“Apesar de lamentar e ficar muito triste com tudo que vem ocorrendo recentemente em nosso Acre, é ao relembrar os eventos de 25 anos atrás que não perco a esperança, a fé e a disposição de trabalhar pelo bem comum. Continuo sonhando com dias melhores para todos nós. Viva o Acre, viva nossa luta, e que venham dias melhores para nosso povo e novas páginas em nossa história”, concluiu.