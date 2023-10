Secretária protocola novamente pedido de empréstimo de R$ 340 milhões

A secretaria de planejamento do município, Neiva Tessinari, fez a entrega do PLC que visa a concessão de empréstimo de R$ 340 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica na manhã desta quinta-feira, 26, na Câmara Municipal de Rio Branco.

Sem a presença do prefeito Tião Bocalom, Progressistas, a secretária contou que o projeto segue com todos os documentos necessários solicitados pela procuradoria da Casa Legislativa. “A gente entrega ele completo, inclusive, com a documentação exigida do Banco do Brasil”, declarou.

Neiva deixou claro que o valor do empréstimo é pequeno perto do que poderia ser solicitado junto aos bancos. “Temos uma saúde financeira boa que nos permite pedir até mais crédito”, comentou.

O líder da prefeitura, vereador João Marcos Luz, defendeu o PLC e disse que a tendência é que haja a aprovação do projeto.