Polícia de Pando entrega quatro brasileiros à justiça do Brasil envolvidos em assalto no Acre

A polícia boliviana do departamento de Pando entregou às autoridades brasileiras, quatro criminosos que eram procurados pela polícia de Epitaciolândia, no interior do Acre, por envolvimento em um assalto a um comércio no lado brasileiro.

Segundo informações do jornal o Alto Acre, após o crime, um motorista de aplicativo foi visto dando suporte aos criminosos levando-os para o lado boliviano. As autoridades bolivianas foram acionadas e fizeram buscas pelo grupo criminoso.

Os apontados como alvos da operação, Felipe Silva Santos, Geovani Costa Almeida, Kevin Costa Do Nascimento e Mayrla Lima Da Silva, foram presos pela polícia boliviana em posse de armas, e entregues na fronteira a policiais da Polícia Federal do Brasil. O Ministro de Governo boliviano, Eduardo del Castillo, manifestou sua determinação em proteger a integridade da população boliviana, afirmando em suas redes sociais: “Vamos resguardar a integridade de nossa população, expulsando qualquer pessoa que ameace a segurança de nosso Estado Plurinacional.”